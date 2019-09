Napoli, Far West all'ospedale dei Pellegrini: ecco il sicario in azione e il terrore tra la gente

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 18:58

Ha uno spolverino nero e stivali bianchi. Eccolo l'uomo degli spari del 17 maggio scorso al Vecchio Pellegrini, secondo quanto emerge dal video poi diffuso ai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Nelle immagini si nota Vincenzo D’Avino, 22 anni, è stato identificato e arrestato dai carabinieri grazie ai filmati delle telecamere di vigilanza, entrare di corsa nel cortile dell’ospedale dove poco prima è arrivato un rivale ferito al piede da un proiettile. D'Avino si mette così a sparare tra la gente che fugge terrorizzata.Nella vicenda sono finiti in manette anche Arturo Picco, accompagnatore in motocicletta, e Giuseppe Iaselli, colui che aveva ferito al piede Vincenzo Rossi. Lo scontro è avvenuto per il controllo dello spaccio di droga nei Quartieri Spagnoli.