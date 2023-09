Napoli, "Il faro di Annalisa": studenti in gara per non dimenticare

Presentato oggi (22 settembre), presso la sede della Fondazione Pol.i.s. della regione Campania, il concorso scolastico nazionale “Il faro di Annalisa”, dedicato alla giovane vittima innocente della criminalità organizzata.

«Abbiamo chiamato l’iniziativa in questo modo perché mia figlia è diventata un punto di riferimento per coloro che credono alla legalità e alla vita. Sono questo tipo di progetti quelli a cui guardare, soprattutto nel momento in cui a Napoli si consumano tragedie», dice Giovanni Durante, il papà di Annalisa, riferendosi alla vicenda di Giogió Cutolo.



Il concorso, che rientra nell’ambito del Premio “Annalisa Durante”, giunto alla sua quinta edizione, è rivolto agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

I ragazzi sono chiamati a produrre elaborati che pongano in evidenza il messaggio di luce e solidarietà nato in memoria della ragazza uccisa a Forcella.



«Credo che la continuità sia l’elemento fondamentale nelle realtà associative – sostiene Don Tonino Palmese, presidente della fondazione Pol.i.s. – Se il ricordo della ragazzina ammazzata non fosse stato continuamente presente sul suo territorio oggi avremmo qualche sporadico episodio di memoria, ma non ci staremmo muovendo verso la giusta direzione».



Il premio guarda ai giovanissimi, tentando di avvicinarli al mondo della letteratura. «La novità di quest’anno è la creazione della sezione «Io non ho mai letto» rivolta a chi non si è mai avvicinato ad un libro» spiega Giuseppe Perna, presidente della Associazione “Annalisa Durante”.



I ragazzi possono realizzare opere di natura letteraria, audiovisiva, artistica ed utilizzando ogni altro linguaggio espressivo. Nessuna limitazione per gli studenti quindi che nei loro elaborati potranno riferirsi ad articoli, saggi poesie e canzoni, ma anche a podcast, siti web e video.

La premiazione si terrà nella settimana compresa tra il 19 ed il 23 febbraio 2024.

Le scuole che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito internet https://www.annalisadurante.it/.