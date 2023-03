Napoli: massacro di Ponticelli, virale la petizione per la revisione del processo

Mostri o innocenti? Continua l'attenzione sul caso delle tre persone condannate per l'omicidio di Nunzia e Barbara, le due bambine ammazzate a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, nel 1983. La petizione lanciata online da Giulio Golia ha raggiunto migliaia di persone che condividono la necessità della revisione del processo.

Nunzia Munizzi, 10 anni, e Barbara Sellini, 7 anni, sono state vittime di una terribile violenza. Il duplice omicidio avviene nel luglio del 1983. Il giorno 3 i loro corpi vengono ritrovati in un alveo prosciugato di Napoli Est. Il quartiere è sconvolto per quanto subito dalle due bambine: dalle indagini emerge che sono state violentate, uccise e date alle fiamme. Giornali e TV nazionali seguono il caso noto come il "massacro di Ponticelli". Per quel fatto saranno condannate tre persone - Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo - che, sin dai primi momenti, si sono dichiarate innocenti rispetto ai gravi reati contestati.

«Oggi, dopo aver scontato la pena, continuano a dichiararsi vittime di quello che potrebbe essere uno dei più clamorosi errori giudiziari del nostro paese», si legge nel testo della petizione lanciata sulla piattaforma online Change. Difatti, il caso è stato esaminato anche dalla Commissione parlamentare Antimafia: «Secondo l’analisi della Commissione sulla vicenda potrebbe essere calata l’ombra della criminalità organizzata», si legge nell’appello.

La vicenda è stata approfondita da Giulio Golia e Francesca Di Stefano in una puntata speciale de Le Iene Inside dal titolo “Massacro di Ponticelli: mostri o innocenti?”. «Non sarà ora, dopo tutte le storture emerse di questa vicenda, di dare finalmente giustizia alle piccole Nunzia e Barbara, e a Ciro, Giuseppe e Luigi?», chiede Golia con la petizione online diventata virale negli ultimi giorni e che, per ora, è stata firmata da oltre novemila persone. Difatti, i tre hanno scontato ventisette anni di carcere e sono usciti nel 2010 ma da tempo continuano a chiedere la revisione del processo affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto quasi quarant'anni fa. Golia ha sottoposto il caso anche all'attenzione della premier Giorgia Meloni.

La storia di Nunzia Munizzi e Barbara Sellini non è mai stata dimenticata nel popoloso quartiere di Napoli Est. In tal senso è arrivata la proposta, avanzata dai consiglieri della VI Municipalità del Comune di Napoli, di intitolare uno slargo del rione Incis, zona di Ponticelli in cui vivevano, alla loro memoria.