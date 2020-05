Sono riprese le attività degli ambulatori dell'ospedale Cardarelli, a Napoli e in maniera massiccia sono ripresi anche gli accessi al Pronto soccorso, che avevano subito un forte calo. La direzione strategica fa sapere che si viaggia su una media che, a fine giornata, porterà a circa 170 accessi. All'esterno degli ambulatori sono stati sistemati i dosatori con il gel igienizzante per le mani. Per tutti è prevista la mascherina, d'obbligo su tutto il territorio della Campania a partire da oggi.

Le attività ambulatoriali si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste, con il rispetto della distanza tra le persone. Durante il periodo del lockdown, il Cardarelli ha comunque garantito le attività in emergenza e l'assistenza in caso di necessità.

