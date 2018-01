Napoli, è Brancaccio la nuova presidente dei Costruttori: «Ora un'alleanza generazionale»

Giovedì 25 Gennaio 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 17:43

È Federica Brancaccio il nuovo presidente dell’Acen, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. Brancaccio, già presidente di Federcostruzioni e dell’AFM-Associazione Formazione Manageriale, è stata eletta all’unanimità con 2389 voti dall’assemblea generale delle imprese associate all’Acen, che si è riunita oggi a Palazzo Partanna. Napoletana, 56 anni, laureata in Lingua e Letterature Moderne e costruttore di seconda generazione, è la prima donna eletta ad essere eletta capo dell’associazione. L’assemblea ha eletto anche tutte le cariche elettive: Comitato di Presidenza, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva.La centralità del contratto di lavoro, il confronto interistituzionale, la revisione del codice degli Appalti e l’industria 4.0: sono stati questi temi affrontati dalla neo eletta presidente dinanzi alla platea di associati e presentati come misure per far fronte alla crisi del settore.L’appello finale è stato rivolto direttamente alle imprese: «Abbiamo condiviso dieci anni di difficoltà che hanno lasciato segni indelebili nelle nostre aziende e anche nelle nostre vite. Oggi le prospettive di una ripresa stabile presentano carattere di maggiore concretezza. Sarebbe paradossale farsi cogliere impreparati. È necessario un ultimo sforzo, forse quello più sofferto, quello che farà la differenza».Per la Brancaccio l'efficacia dell'azione dell'associazione «deve fondarsi su un’indispensabile alleanza generazionale tra nativi digitali e grandi maestri artigiani, tra nonni e nipoti - ha per rafforzare quel modello familiare, ma non familistico che caratterizza il tessuto economico del nostro Paese».La neo eletta presidente succede a Francesco Tuccillo, che ha guidato l’associazione per un intero mandato, della durata di 4 anni.