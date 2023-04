Napoli, alla Federico II al via i nuovi test per l'accesso a Medicina

Sono iniziati nelle aule di Biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli i test per l'accesso a medicina. Sono 6549 i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla Federico II. Ad affrontare la prova oggi i primi 629 divisi in sette aule. Diverse le novità dei test 2023. Le prove infatti non si svolgono in un'unica data ma sono spalmate nell'arco di una settimana.Si parte oggi per terminare venerdì 21.

Gli aspiranti medici avranno anche un'altra chance con una sessione di test calendarizzata dal 15 al 25 luglio. Altra novità è che ad accedere ai test non saranno soltanto gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, ma anche chi frequenta il quarto anno. Questi ultimi pertanto avranno ben quattro possibilità di realizzare il loro sogno di entrare a medicina.

I candidati dovranno rispondere a 50 quesiti in 90 minuti. Un test che è scadenzato anche nei tempi. Gli studenti, infatti, avranno 15 minuti per rispondere a 7 domande di comprensione del testo ,25 minuti per rispondere a 15 quesiti di biologia, 25 minuti per 15 domande di chimica e fisica e 25 minuti per 13 domande di matematica e ragionamento. I candidati potranno decidere di provare il test anche nella sessione di luglio: il sistema centralizzato infatti “cattura” il punteggio più alto conseguito con cui si accede alla graduatoria finale nazionale.