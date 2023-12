Ha impiegato due anni per trovare un senso a quel che è accaduto. Francesca De Santis è la mamma di Riccardo che aveva 17 anni quando, per evitare che un petardo ferisse le sue compagne di classe, lo raccolse e finì con la mano destra devastata. Successe durante un torneo di calcio organizzato per beneficenza fra i licei più accorsati di Napoli: Sannazaro, Umberto, Mercalli e Tito Lucrezio Caro. Si giocava al campo Simpatia di Pianura, durante la partita fra Tito Lucrezio Caro e Sannazaro, contro i ragazzi del liceo vomerese vennero lanciati i botti proibiti che ferirono il 17enne. «Ricordo la telefonata di una compagna di classe di Riccardo. L'unica che pensò di avvisarmi. È stato un momento devastante», dice ancora con angoscia Francesca De Santis ripensando a quelle ore.

APPROFONDIMENTI Amianto, ferroviere napoletano risarcito con 100mila euro dall'Inail Napoli, arrestato Gaetano Angrisano: era tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia Contrabbando di sigarette, a Varcaturo sequestrate due tonnellate di bionde

Perché dopo due anni accetta di parlare di questa vicenda?

«Perché solo dopo questo tempo, al termine del calvario di dolore e interventi chirurgici che ha subito Riccardo, sono riuscita a fare chiarezza su questa vicenda».

E cosa ha capito?

«Innanzitutto ho dovuto fare i conti con una giustizia estremamente lenta e macchinosa, che dopo due anni non è riuscita ancora a identificare un colpevole né a chiarire la dinamica precisa di quel che è accaduto».

Lei cerca una punizione esemplare per chi ha colpito suo figlio?

«No, guardi che non è questo l'intento. La giustizia, nella quale ho piena fiducia, deciderà chi, e come, deve essere sanzionato. Ma sono certa che la chiusura del percorso giudiziario aiuterebbe tutti noi a mettere il punto definitivo a questa vicenda. Attualmente siamo di fronte a un ulteriore rinvio, a febbraio, per via del cambio di un giudice».

Una volta arrivata la sentenza sarà davvero tutto finito?

«Resterà la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni che abbiamo provato e continuiamo a provare».

Quali istituzioni?

«Dalla scuola ai rappresentanti dell'amministrazione agli organizzatori di quella maledetta partita. E parlo anche dei genitori dei ragazzi coinvolti».

Cosa avrebbero dovuto fare?

«Qualcosa, qualunque cosa. Invece è stata una gara allo scaricabarile. Il giorno dopo l'incidente il preside del Sannazaro mi chiamò per dirmi che la scuola non aveva nulla a che fare con quella partita. È stata l'unica volta in cui l'ho sentito. Non s'è mai nemmeno interessato della salute di mio figlio».

Poi?

«Nemmeno dagli altri istituti ho avuto un segnale, neanche un messaggio per accertarsi delle condizioni di Riccardo. E pure le famiglie dei ragazzi sospettati di aver lanciato i petardi sono state lontane, disinteressate».

Si aspettava delle scuse dai genitori di quei ragazzi?

«No, le scuse non cancellano gli avvenimenti. Mi aspettavo un avvicinamento per chiederci come andavano le cose, se avessimo avuto bisogno di qualcosa nei giorni difficilissimi del ricovero e degli interventi chirurgici. Invece non c'è stato nulla».

Abbandonati da tutti, dunque.

«In realtà Riccardo è stato travolto dall'affetto e dalle attenzioni dei suoi compagni di classe, dei suoi amici, anche dei semplici conoscenti. I ragazzi sono stati encomiabili».

Gli adulti no, invece.

«Forse in questa occasione ho compreso che gli adulti hanno tanto da imparare dai giovani. Mentre tutti facevano a gara per evitare grane legali, i ragazzi facevano a gara per far sentire il loro affetto a Riccardo».

Come sta suo figlio adesso?

«È diventato maggiorenne, ha una forza indicibile. Ha superato il dolore fisico e quello psicologico. Sta reimparando a usare le mani anche se certe cose non riesce a farle. Ha dovuto smettere con la scherma che era la sua passione, era una promessa. Ora studia ingegneria, ha ricominciato ad andare a vela, anche se le difficoltà sono tantissime: ma è un lottatore, non si arrende mai».