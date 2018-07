Giovedì 19 Luglio 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 20:02

Lo hanno aggredito in due, minacciato e colpito allo stomaco con un coccio di bottiglia per costringerlo a consegnare il portafogli. È la versione raccontata ai carabinieri da un ragazzo napoletano di 29 anni, incensurato, che intorno alle 4 della notte scorsa è arrivato al pronto soccorso del Loreto Mare con ferite alla mano sinistra e tra il torace e l’addome. Il giovane, medicato, è stato giudicato guaribile in dieci giorni. La rapina sarebbe avvenuta poco prima in via San Sebastiano, nella zona dei Decumani; gli aggressori, africani, sarebbero poi fuggiti a piedi lungo i vicoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno acquisito i nastri di alcune telecamere di sorveglianza.