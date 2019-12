Napoli, metro linea 1 si blocca ancora e in città torna il mega traffico

LEGGI ANCHE

Problemi alla regolare circolazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. A quanto riferiscono fonti sindacali, la metro effettua servizio solo nella tratta Garibaldi - Colli Aminei senza dunque raggiungere le stazioni dell'area Nord. All'origine dei disagi, un problema alla scambio di Piscinola. Le problematiche sono confermate con un tweet della stessache annuncia la sospensione temporanea sull'intera tratta della linea 1.In contemporanea, come accaduto nella giornata di ieri, la città torna a essere paralizzata dal traffico , complice l'avvicinarsi delle festività natalizie. Traffico intenso da via Marina a corso Umberto passando per lo snodo di piazza Garibaldi.