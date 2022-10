Napoli, fermata auto senza assicurazione con a bordo una bici elettrica rubata

Sono quasi le 18, quando un brigadiere che ha da poco terminato il servizio percorre a bordo della propria auto via Pigna, alla periferia di Napoli, in direzione asse mediano. Il carabiniere nota due persone, anche loro a bordo di una vettura: il loro modo di guidare nel traffico lo insospettisce, da lì l'Sos al 112.

Il brigadiere, in contatto diretto con la centrale operativa, guida l'inseguimento: in sostegno una gazzella, ma i due fuggitivi non si fermano all’alt, anzi accelerano. Dopo diversi chilometri, i militari riescono a sorpassarli e a bloccarli. All’uscita dello svincolo di Melito di Napoli, vengono perquisiti. Nel bagagliaio, c'è una bici elettrica dal valore di 1.200 euro appena rubata a Giugliano in Campania.

Per i due fermati, di 34 e 31 anni, residenti nel campo Rom di Secondigliano, scattano le manette: risponderanno di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Non solo. La vettura, senza assicurazione, è stata sequestrata; ovviamente anche la bici elettrica è stata restituita al legittimo proprietario.