Nei vicoli di Napoli con coltelli e tirapugni: fermati tre giovanissimi

Domenica 11 Febbraio 2018, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 12:47

Nuovi controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Centro nei vicoli di Napoli per la prevenzione della violenza minorile effettuati insieme a colleghi del reggimento Campania e compagnia speciale: 83 minori identificati durante i servizi, 18 dei quali riaffidati a genitori; 16 mezzi controllati e 5 scooter sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo per mancanza di copertura assicurativa o per guida senza casco.Un 16enne del Parco Verde di Caivano è stato sorpreso ad aggirarsi per piazza Vittoria con un coltello a serramanico nella tasca del giubbotto. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. In piazza del gesù sono stati invece sottoposti a controlli e denunciati due giovani di Aversa di 18 e 20 anni. il 18enne aveva nelle tasche un coltello a serramanico e un tirapugni, quello di 20 anni un coltello a farfalla.