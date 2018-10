Mercoledì 10 Ottobre 2018, 14:08

In possesso di documenti falsi, nascosti anche negli slip: è quanto ha scoperto la polizia di Stato a Napoli; arrestato Francesco Romeo, pregiudicato 35enne di Perugia. Gli agenti del reparto prevenzione Campania e del commissariato Vicaria-Mercato, transitando lungo corso Garibaldi hanno notato due uomini che confabulavano tra loro, che alla vista della polizia hanno tentato di allontanarsi. I poliziotti li hanno fermati e, a seguito del controllo, hanno rinvenuto nel borsello del 35enne due carte d'identità riportante la medesima foto ma con generalità diverse, nonché tre cellulari e diversi documenti bancari intestati ad altre persone; l'uomo non ha dato alcuna spiegazione circa il possesso dei documenti. Portato in commissariato, è stato poi scoperto che negli slip nascondeva tre patenti, codici fiscali, ed un'altra carta d'identità con la sua foto ma con un altro nome.