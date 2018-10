Napoli, fermato contrabbandiere: in casa 84 chili di sigarette

Martedì 16 Ottobre 2018, 20:28

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato Massimo Vivo, 43enne napoletano, con diversi pregiudizi di polizia per il reato di contrabbando.I poliziotti lo hanno fermato mentre stavano effettuando servizio di controllo e prevenzione del territorio in vico Lepre a Ponte Nuovo: alla vista degli agenti, Vivo ha provato a disfarsi delle confezioni passandole ad altri suoi complici da un balcone. In casa nascondeva 84 chili di varie marche di sigarette.