Napoli, 17enne armato di coltello fermato al Vomero

In Sebastiano Conca al Vomero i poliziotti hanno fermato un giovane in sella a uno scooter, trovato in possesso di un coltello. Il 17enne napoletano è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e affidato ai genitori, e anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita. Il suo motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo perché privo di copertura assicurativa. Sempre la polizia, durante un'altra attività di controllo in vico Gabella della Farina, nell’abitazione di un 49enne ha rinvenuto 300 pacchetti di sigarette di contrabbando e ed è stato denunciato.

