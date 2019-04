Napoli, fermato il pusher di piazza Italia: nello scooter ​30 bustine di marijuana

Domenica 28 Aprile 2019, 17:31

Gli agenti del commissariato San Paolo hanno arrestato Francesco Marigliano, 31 anni napoletano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e già noto alla polizia. L'uomo è stato fermato in piazza Italia durante un normale controllo del territorio ed è stato pizzicato con due bustine di marijuana 265 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nel vano sottosella dello scooter, Marigliano nascondeva altre 30 bustine di marijuana avvolte in una busta di plastica.Insieme con lui c'era un 32enne dominicano, sorpreso con un coltello a scatto della lunghezza di 23 cm e 1.730 euro suddivisi in banconote di vario taglio: è stato denunciato.