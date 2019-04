Scippo a corso Umberto, fermato 40enne dopo colluttazione coi poliziotti

Lunedì 15 Aprile 2019, 14:52

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Luigi Lazzaro, napoletano di 40 anni, responsabile dei reati di rapina impropria aggravata, lesioni personali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.L’uomo è stato arrestato sabato sera in vico Lammatari nel Rione Sanità dopo aver ingaggiato una colluttazione con i poliziotti.Poche ore prima, al corso Umberto, Lazzaro, a bordo di scooter, approfittando dell’attraversamento in strada di una donna, le aveva scippato una borsa facendola cadere a terra.Gli agenti, dopo aver raccolto i primi indizi per rintracciare l’autore della rapina, tra cui l’esame di una serie di immagini di sistemi di videosorveglianza, hanno poi rintracciato lo scippatore al rione Sanità, in una officina presso cui aveva trovato rifugio, arrestandolo. Nello stesso locale i poliziotti hanno rinvenuto alcuni oggetti personali della vittima che le sono stati restituiti.