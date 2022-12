Napoli, fermato uno spacciatore: poi l'operazione Alto impatto

L'inseguimento è iniziato in via San Pietro a Majella fino a via Santa Maria di Costantinopoli a Napoli. Dove i poliziotti hanno bloccato uno spacciatore, trovandolo in possesso di 48 dosi con 48 grammi di marijuana. Ma un altro uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, pronunciando frasi oltraggiose, fino a quando non è stato a sua volta fermato. Così M.K., 26enne del Mali con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre l’altro, un 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.



Non solo. A Secondigliano e San Pietro a Patierno, nell'ambito dell'operazione Alto impatto, sono state identificate 60 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestate due violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e per mancata esibizione di documenti di circolazione. Rimossi 19 veicoli poiché trovati in stato di abbandono e numerosi paletti abusivamente installati.