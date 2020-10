Sono fermi i quattro impianti della funicolare di Napoli in conseguenza dello sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, proclamato da Filt Cgil Uiltrasporti e Ugl Fna. L'ultima corsa è stata effettuata alle ore 9,20. Per gli utenti della funicolare di Mergellina, come ogni giorno, prevista dalle ore 14 una navetta sostitutiva.

LEGGI ANCHE Torre del Greco, psicosi da Covid il dirigente chiude la scuola Pantaleo

E' l'ennesimo disservizio di un'azienda che è allo sbando oberata dai debiti, uno dei risultati peggiori di 10 anni con Luigi de Magistris sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA