Napoli, Ferragosto al mare tra caldo e pericolo di assembramenti: «Troppi pericoli»

C’è chi ha pensato alla propria sicurezza, evitando situazioni rischiose e chi invece, non ha voluto rinunciare al classico bagno di ferragosto. La spiaggia libera del “mappatella” infatti, non ha sfigurato questa mattina e come ogni anno è stata presa d’assalto dai bagnanti in cerca di refrigerio.Scene che hanno generato paura e diffidenza tra chi le osservava stupefatto dal marciapiede del lungomare, riprendendo la scena con macchine fotografiche e telefonini.«Non ci sentiamo sicuri – dicono in strada – perché con questo aumento di contagi non è prudente scendere in spiaggia. C’è chi dice che sono distanziati, ma basta guardare con attenzione per capire che sono troppo vicini. In questa circostanza abbiamo ritenuto più opportuno rinunciare a qualche tuffo piuttosto che esporci a pericoli inutili». Non tutti però, la pensano alla stessa maniera. C'è anche chi non rileva alcun pericolo nell'affollare la spiaggia a due passi dalla rotonda Diaz.«Non ci sono pericoli – affermano i bagnanti – perchè la distanza è quella corretta. Tra l'altro siamo tutti attenti a non metterci in pericolo, anche se con questo caldo siamo tutti in acqua dove c'è abbastanza spazio».