Scende dal treno a Napoli, gli sfilano il portafogli: due borseggiatori presi dalla Polfer

A Napoli sono stati arrestati per furto dalla Polfer due borseggiatori. I malviventi, dopo aver individuato la vittima in un viaggiatore sceso da un convoglio in arrivo alla stazione centrale, l’hanno seguita fino all’uscita in prossimità dei pullman e, approfittando di un attimo di distrazione, con abile mossa, hanno sfilato il portafogli che l’uomo custodiva in tasca. I due sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti che avevano assistito all’intera scena.



