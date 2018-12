Napoli, Ferzan Ozpetek cittadino onorario della città

Sabato 22 Dicembre 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 11:03

Il regista turco Ferzan Ozpetek è cittadino onorario di Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi de Magistris. La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria si svolgerà nei primi mesi del 2019. «Benvenuto Maestro, anche se con il cuore e la tua anima sei sempre stato uno di noi, un vero napoletano» dice de Magistris.Nella deliberazione della Giunta, proposta dallo stesso sindaco, si ripercorre la carriera del regista che incontra Napoli già nei suoi primi importanti impegni cinematografici, in particolare quando collabora con Massimo Troisi, nel film «Scusate il ritardo» rimanendo colpito subito dall'intensità del suo rapporto con la città. Si susseguono, negli anni successivi, tanti successi al cinema ma anche in teatro con le regie al San Carlo e con periodi di assidua frequentazione della città che hanno rafforzato il legame con Napoli che, sempre più, lo sorprende e lo affascina. «Questo intenso rapporto - sottolinea de Magistris - lo ha condotto alla progettazione e alla realizzazione del film “Napoli velata”, nel quale il maestro Ozpetek racconta la Napoli dei mille misteri, delle grandi contraddizioni, una città che come ha affermato lo stesso Ozpetek è un'ossessione in cui mi sono sentito a casa. Una Napoli opulenta, con una grande e spiccata vitalità, ma anche cupa, pagana, cristiana, di una bellezza stupefacente, condita dalla grande sensualità e dall' immensa umanità. Una umanità che mi ha arricchito».Ozpetek, proprio con Napoli velata ha offerto - si legge nella deliberazione di conferimento della cittadinanza onoraria - «uno sguardo attento, profondo, con grande amore, senza sotterfugi o stereotipi che accompagnano la nostra città. Ha svelato, anche attraverso la musica che accompagna il film - in particolare con il brano “Vasame” di Enzo Gragnaniello - le vere caratteristiche di una città unica, ardente, anche se ferita, e viva come nessun altra».«Con questa cittadinanza onoraria - conclude de Magistris - vogliamo fermamente ed ufficialmente rinsaldare il legame di profondo affetto, stima e amicizia tra Napoli e il maestro Ozpetek. Lo vogliamo fare raccogliendo anche la sollecitazione di un folto gruppo di intellettuali, di uomini di cultura che nei mesi scorsi ci avevano chiesto un riconoscimento pubblico a Ozpetek».«Che sia onorato è dire poco. Posso dire esaltato? In realtà ho soltanto condiviso i miei sentimenti con la comunità napoletana che li esprime: l'amore e il fascino seducente della sua immensa cultura, il calore delle persone con il loro pensiero e i modi nobili». Queste le prime parole del regista turco Ozpetek. «Di Napoli - dice - mi ha stregato tutto ciò che tocca i sensi e trasforma i sentimenti, quella luce unica, quei suoni magici che si fondono alle voci e al rumore, mentre invece sotto le strade ti viene incontro il silenzio, ti avvolge il mistero delle catacombe e della città sotterranea in cui ho provato allo stesso momento smarrimento ed euforia. È lo stupore affettuoso che ti riserva questa città».