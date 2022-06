Napoli, festa per il 208mo anniversario dell'Arma dei Carabinieri

Li ha chiamati semplicemente per nome. Loreto, Ciro e tanti altri. Provetti investigatori, comandanti di stazione, artificieri, fotografi della sezione rilievi, addetti agli uffici, come quelli di ricezione delle denunzie. Ufficiali, marescialli, brigadieri e carabinieri semplici che da anni spendono la loro vita per l'Arma. Così nel corso della cerimonia per il 208esimo anniversario della fondazione della Benemerita, il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di brigata, Antonio Jannece, ha voluto ringraziare tutti quegli uomini e quelle donne dell'Arma che in diverse regioni servono il Paese e sono al servizio della gente indossando la divisa.

«Tutti uguali all'apparenza e agli occhi degli ospiti ma con responsabilità, incarichi e problemi diversi da affrontare ogni giorno, con il solo, unico scopo di garantire la serenità del cittadino. Genitori, mogli e mariti, figli, fratelli che dedicano la maggior parte del proprio tempo alla comunità, in silenzio, con entusiasmo, svolgendo ogni tipo di mansione, in ufficio, al comando di un reparto o per strada, in divisa e in »borghese«, per assicurare il funzionamento dell'Arma in ogni contesto, dal più piccolo centro abitato alle grandi realtà metropolitane», ha proseguito l'alto ufficiale nel corso della cerimonia che, dopo gli anni dell'emergenza Covid, si è svolta di nuovo nella caserma di via Salvatore Tommasi a Napoli, sede della Legione carabinieri Campania. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero e il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, che ha consegnato ad un comandante di stazione, quelle stazioni che sono presenti nei piccoli paesi e nelle città. Schierati i gonfaloni della città di Napoli, decorato di medaglia d'oro al valor militare, della città metropolitana di Napoli e della Regione Campania, dell«Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri Forestali. Sulle tribune anche una rappresentanza degli studenti delle due superiori di Scampia e Caivano che il generale Jannece ha menzionato nel suo discorso.

Poco prima della cerimonia, il generale Antonio Jannece, in rappresentanza del Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden, generale di corpo d'armata Maurizio Detalmo Mezzavilla che da pochi giorni è stato nominato Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e chiamato quindi a presenziare alla cerimonia che si è svolta a Roma, ha reso onore a tutti i Caduti dell'Arma, deponendo un cuscino di fiori presso la tomba del Vicebrigadiere Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria Salvo D'Acquisto situata nella Basilica di Santa Chiara di Napoli, e, successivamente, una corona al Sacrario ai Caduti all'interno della sede del Comando Legione Campania.