Napoli in festa per la Coppa Italia: «Io colpito da quattro proiettili mentre ero in strada, salvo per miracolo»

«Ho sentito degli spari ma solo dopo qualche istante mi sono accorto che ero ferito alla gamba». È ancora incredulo, Vincenzo Vallo, colpito dai proiettili esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Napoli che, mercoledì sera, si è aggiudicato la Coppa Italia contro la Juventus. Il 45enne napoletano è ricoverato al Vecchio Pellegrini dove i medici lo stanno sottoponendo agli accertamenti vascolari e ortopedici per valutare le condizioni dell'arto, trapassato da quattro proiettili. La gamba fa male ma quello che più ferisce Vincenzo sono la delusione e la rabbia per l'accaduto.



«All'inizio no. Ero in strada, intorno alla mezzanotte, su vico Mattonelle dove abito e ricordo di essermi poggiato ad un'auto in sosta. La strada era affollata di persone che stavano festeggiando la vittoria del Napoli e c'era molta confusione tra pedoni e motorini che sfrecciavano velocemente. Improvvisamente, nonostante il frastuono, ho sentito delle esplosioni ma non ho pensato a cosa fossero. Dopo pochi istanti ho sentito che la gamba destra mi bruciava molto e ho visto il sangue».

Dopo cosa è accaduto?

«Ho capito che qualcuno aveva sparato e non è stato difficile comprendere che lo avevano fatto per festeggiare la vittoria del Napoli. In quel momento il mio primo pensiero è stato farmi aiutare. Sentivo che il dolore alla gamba destra aumentava sempre di più e mi sono precipitato in ospedale. Per fortuna, durante i primi accertamenti i sanitari hanno notato che tutti e quattro i proiettili erano entrati e usciti, sia all'altezza del ginocchio che sulla parte inferiore della gamba».

Ha avuto paura?

«Non c'è stato tempo per avere paura o pensare troppo. In verità, dopo essermi tranquillizzato sulle mie condizioni cliniche, ho pensato a cosa sarebbe accaduto se ci fosse stato un bambino al mio posto. L'idea che quel gesto avrebbe potuto provocare la morte o conseguenze più gravi a qualcuno mi ha fatto stare ancora più male. Ovviamente mi sento un miracolato perché poteva andare peggio anche a me. Ora posso parlarne tranquillamente perché non ho riportato nessun danno grave, anche se la prognosi è di 30 giorni e dovrò rimanere ricoverato».

Lei cosa stava facendo in strada?

«Sono un tifoso del Napoli ma non ci tengo in maniera sfegatata ed ero nel vicolo, come tanti altri, a guardare la gente che gioiva. Ma non avrei mai immaginato di ritrovarmi in ospedale. Faccio una vita tranquilla. Sono un padre di famiglia, ho due figli ormai maggiorenni e lavoro come collaboratore scolastico. Ho sudato una vita per guadagnarmi questa professione a cui mi dedico con responsabilità e che, per la verità, mi manca ora che l'emergenza Coronavirus ha comportato la chiusura delle scuole. Non sono ancora entrato di ruolo ma spero possa accadere presto perché gli incarichi che ho, per ora, mi vengono confermati anno dopo anno».

Come si sente di commentare ciò che le è accaduto?

«Sono scioccato all'idea che si possa compiere un'azione simile per festeggiare la vittoria di una squadra d calcio. Condanno quest'azione e mi fa male che sia accaduta nella mia città dove a volte sembra che nulla funzioni per il verso giusto. Sono felice che, in quel momento, al mio posto non ci fosse un bambino o qualcuno più debole di me».

