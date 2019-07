Napoli, festa per Andrea: 100 alla Maturità presa in 4 anni

Andrea B. non ha neanche 18 anni, li compirà il prossimo 30 novembre ma è un maturando d’eccellenza. Ha preso 100, non un voto qualunque che in questo caso vale doppio. Andrea, del liceo classico Vittorio Emanuele II, ha fatto l’esame di maturità saltando un anno. Quello che si chiama “abbreviazione per merito”. Tutti voti alti, media del nove, a dicembre ha fatto domanda per saltare un anno e fare direttamente l’esame. Affamato di sapere, divoratore di libri, una passione per la magistratura, ha lavorato sodo ed ha ottenuto il risultato.



Emozionato ma non troppo ha affrontato l’esame con tranquillità. Per un soffio non ha preso la lode. “Sono pronto per l’università - spiega - ho scelto giurisprudenza e resto a Napoli alla Federico II”. I suoi compagni l’hanno voluto festeggiare sl termine dell’esame con un grande striscione. Una emozione per lui e per i suoi genitori, architetti, che l’hanno sempre appoggiato e sostenuto in questa sfida. Brillantemente vinta.

Venerdì 12 Luglio 2019, 14:49

