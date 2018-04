Festa della polizia a Napoli, il questore De Iesu: «Celebriamo i risultati dei nostri agenti, purtroppo non siamo Robocop...»

Martedì 10 Aprile 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 11:10

«Vogliamo sottolineare i 166 anni della Polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti i poliziotti, al di là degli errori dei singoli». Lo ha detto il questore di Napoli Antonio de Iesu in occasione della Festa della Polizia, oggi al Maschio Angioino, a 166 anni dalla fondazione.«Purtroppo - ha aggiunto de Iesu, in riferimento all'episodio dei due agenti ripresi mentre schiaffeggiavano un ragazzo - anche i poliziotti sono degli esseri umani e possono sbagliare, ma questo non può scardinare la fiducia nella Polizia. I cittadini hanno visto il nostro impegno e la nostra efficienza nel risolvere i gravi recenti casi di cronaca, risalendo ai responsabili dei ferimenti di Arturo e di Gaetano. Non siamo perfetti, l'unico poliziotto infallibile può essere Robocop. Magari tra trent'anni sarà così. I due poliziotti sono consapevoli del loro errore e noi stiamo collaborando con la Procura, ci sono indagini e arriveranno le sanzioni adeguate alla gravità dei fatti».