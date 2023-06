Festa della Repubblica a Napoli con il messaggio di Mattarella

La città di Napoli ha celebrato la Festa della Repubblica con una cerimonia in piazza Plebiscito. Qui alle presenza del prefetto, Claudio Palomba, del sindaco, Gaetano Manfredi, e delle massime autorità civili, religiose e militari, si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera. Ad aprire la manifestazione, il coro delle voci bianche del Teatro San Carlo che ha seguito celebri arie d'opera. «Ci fa estremamente piacere la presenza dei ragazzi - ha detto il prefetto Palomba - questa è una festa soprattutto per loro e con questo intento è stata costruita. È un momento difficile per tutti ma dobbiamo lavorare per la coesione e la collaborazione come ha detto il Presidente della Repubblica, Mattarella».

Nella piazza si è schierato il reparto interforze e il prefetto ha dato lettura del messaggio del Capo dello Stato. «La nostra città è medaglia d'oro al valore militare per la grande resistenza che mise in atto contro il nazifascismo - ha ricordato il sindaco Manfredi - e credo che oggi sia un giorno molto bello perché unisce una città in grande spolvero con una città sempre più democraticamente impegnata». A chiusura della cerimonia, il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, accompagnato dalle note dell'inno alla Gioia e dell'inno di Mameli eseguiti dalla Fanfara del X reggimento carabinieri Campania e dal coro delle voci bianche del San Carlo, ha calato una grande bandiera italiana sulla facciata della Prefettura

«Condivido moltissimo le parole del Capo dello Stato. Le grandi sfide che abbiamo davanti sono aiutare i nostri giovani ad avere un futuro migliore e ridurre le disuguaglianze che feriscono le nostre comunità. Queste devono essere le grandi battaglia di tutti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine della cerimonia per la Festa della Repubblica in piazza Plebiscito nel corso della quale il prefetto, Claudio Palomba, ha dato lettura del messaggio del Presidente Mattarella. «Napoli deve essere un esempio di queste battaglie - ha aggiunto il sindaco - abbiamo ancora troppi giovani che sono costretti ad andare via per lavorare e troppe persone che hanno difficoltà a vivere.