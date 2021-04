Napoli, festa in una villa a Bagnoli: in 7 ballano senza mascherina, multati

Festa di Pasquetta in villa, ieri sera a Bagnoli, quartiere di Napoli. Schiamazzi e musica ad alto volume, in via Vicinale Montespina, hanno fatto scattare i controlli della Polizia. Sono stati gli agenti del commissariato di Bagnoli ad intervenire, a seguito di una segnalazione, in un'abitazione all'interno di un parco condominiale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e diverse voci provenienti dall'interno di una villetta in cui hanno sorpreso sette giovani intenti a ballare, tutti assembrati, privi della mascherina e non appartenenti allo stesso nucleo familiare: tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.