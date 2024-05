Fi, De' Gennaro responsabile ​dipartimento Made in Campania

«Ardemia de’ Gennaro, imprenditrice nel settore manifatturiero della calzatura di lusso Made in Italy, è la nuova responsabile del dipartimento regionale Made in Campania di Forza Italia». Lo annuncia il coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martusciello.

Ardemia de’ Gennaro ha esperienze significative al suo attivo nel settore delle calzature di alta moda in italia e all’estero. Ha utilizzato il suo know how per creare un prodotto dal design innovativo, fondando il marchio di calzature donna Ardemia design, esportato anche nel Regno Unito tramite la vendita retail.



«In questo modo - afferma Martusciello - si allarga la presenza degli esponenti delle categorie produttive all’interno del partito e nei suoi quadri regionali diventa sempre più aperto al mondo della produzione, al volontariato e all’ associazionismo. Forza Italia, che si candida ad essere il partito dei territori - conclude il responsabile degli azzurri campani - vuole valorizzare le produzioni tipiche artigianali, i marchi storici e l’industria locale».