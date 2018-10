Venerdì 5 Ottobre 2018, 22:28

Fiamme e fumo nero al Secondo Policlinico di Napoli dove si è sviluppato un principio di incendio intorno alle ore 20. L'allarme è scattato immediatamente con l'attivazione dei sensori per la rilevazione delle fiamme all'interno dell'edificio 7 e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con le autobotti della squadra Centrale e del Vomero.Le fiamme si sono sviluppate dal piano sotterraneo, al livello meno uno del plesso e non hanno raggiunto i reparti ai piani superiori dove invece è arrivata la nube di fumo nero che si è sviluppata in concomitanza col rogo. Le operazioni di messa in sicurezza dei caschi gialli sono ancora in corso e riguardano la verifica delle condizioni dei locali sotterranei ma anche dei reparti ai primi due livelli dove in via precauzionale la direzione ospedaliera ha trasferito i ricoverati in appoggio presso altri dipartimenti.Non si sono registrati danneggiamenti strutturali del plesso né ferimenti o intossicazioni di persone ma solo tanta paura tra i pazienti che, inizialmente non avevano capito da dove provenisse il fumo. Sulle cause è la natura dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e la direzione del Policlinico Federiciano denuncera' l'episodio che potrebbe non avere natura accidentale.