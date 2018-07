Alba drammatica all'Arenella. intorno alle 7 di questa mattina un rogo si è sviluppato all'ingresso di un palazzo di via Bernardo Cavallino, al civico 120. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un materasso lasciato in strada e destinato alla raccolta speciale dell'Asia. Le fiamme in breve hanno avvolto l'androne del palazzo e una colonna di fumo ha saturato la tromba delle scale. A quell'ora in tanti ancora dormivano. Pesante il bilancio causato dal rogo una donna che ha tentato di fuggire è stata investita da alte lingue di fuoco; si trova in gravissime condizioni al reparto Grandi ustionati del Cardarelli. IntossicatI dal fumo due anziani che abitano al piano terra.

Domenica 29 Luglio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2018 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA