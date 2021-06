Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato una delegazione dei maestri artigiani del Presepe di via San Gregorio Armeno, a Napoli.

Fico è stato accolto con palloni ad elio tricolori ed ha tagliato il nastro inaugurale che ricordava l' inizio della Repubblica italiana.

«San Gregorio Armeno è il cuore antico del futuro» ha detto il presidente della Camera, che ha ricevuto in omaggio da in artigiano una statuina per il Presepe che lo raffigura.