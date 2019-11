Napoli, inaugurata la fiera dei presepi. Fico: «Qui innanzitutto la legalità»

«Siamo qui come Stato ad affermare che la legalità è al primo posto nel centro storico». Così il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi all'inaugurazione della fiera di Natale a San Gregorio Armeno, nel cuore del centro antico di Napoli. «Ringrazio le forze dell'ordine per i 22 arresti inflitti al clan Sibillo nei giorni scorsi. Proprio qui - ha aggiunto - ricordo che c'era una scritta del clan Sibillo, e un'altra vicino a un bar del centro storico. Oggi una parte di loro è in galera e deve rimanere in galera. Noi dobbiamo pensare al commercio, alla legalità e a tutto quanto di bello c'è in questo centro storico. Loro vanno, noi rimaniamo e dovremo preoccuparci di garantire un futuro ai loro figli che dovranno essere imprenditori, commercianti e studenti e non i camorristi di domani». «Ringrazio inoltre tutti i commercianti che hanno lavorato per questo risultato. Su questo dobbiamo investire per fare bella Napoli nei prossimi anni», ha concluso Fico.

Ultimo aggiornamento: 20:23

