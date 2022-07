Napoli, figlio violento aggredisce il padre anziano e i carabinieri

Piazzetta Nilo, nel centro storico di Napoli. È qui che il genitore chiede aiuto per bloccare il figlio violento che blocca sull'uscio i carabinieri, riprende a tutto con il telefono e, in un secondo momento, colpisce anche i militari sotto lo sguardo smarrito dell’anziano padre. Sopraggiungono i rinforzi. Il giovane finisce in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e è ora in tribunale, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.