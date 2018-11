Giovedì 29 Novembre 2018, 21:32

Un giovane centauro ha un malore mentre è alla guida della sua moto, impatta contro il bordo del marciapiedi e impatta violentemente sul manto stradale: ha un arresto cardiaco, ma incrocia un angelo che gli salva la vita: un militare della Guardia di Finanza libero dal servizio che - resosi conto delle gravissime condizioni del ferito - gli pratica il massaggio cardiaco strappandolo alla morte.E' accaduto a Napoli l'altra sera in viale Giochi del Mediterraneo - a Fuorigrotta - poco dopo le 19,30. Protagonista del gesto di grande generosità è il luogotenente Antonino Di Fede, siciliano di origine ma napoletano d'adozione (presta servizio presso il Gruppo Pronto Impiego di Gianturco). Di Fede nota sull'altro versante della carreggiata, non lontano dal Palabarbuto, un centauro immobile in terra, comprende che è stato vittima di un incidente e decide di intervenire: sceso dall'auto si rende conto che il giovane - un 26enne di Pozzuoli - non respira più, è cianotico e perde sangue dalla bocca. Pratica prima la respirazione bocca a bocca, poi decide di eseguire il massaggio cardiaco. Nel frattempo un altro automobilista dà l'allarme al 118: e quando sul posto arriva l'ambulanza il cuore del 26enne ha ripreso a battere, proprio grazie a quell'intervento tempestivo e svolto con grande professionalità. Si scoprirà poi, all'ospedale San Paolo, che il motociclista aveva perso i sensi dopo essere stato colto da una improvvisa crisi epilettica.