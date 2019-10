Mercoledì 9 Ottobre 2019, 09:39

Gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Arenella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di E.P., 45enne napoletano con precedenti per rapina e spaccio di stupefacenti.Lo stesso, in esito ad un'attività investigativa del Commissariato Arenella, è ritenuto responsabile della rapina di un orologio di ingente valore avvenuta lo scorso 4 settembre in via Orsi.L’uomo, inizialmente resosi irreperibile, dopo alcuni giorni di ricerche è stato rintracciato e bloccato in via vico Sant’Arpino.