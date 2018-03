Mercoledì 28 Marzo 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono finti finanzieri i rapinatori che, intorno alle 20.00 di ieri, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un imprenditore di 72 anni in via Petrarca. Erano in quattro, avevano cappellini col logo della Guardia di Finanza e, quando la collaboratrice domestica ha aperto la porta, hanno mostrato una paletta d’ordinanza. Una volta dentro i quattro hanno spintonato la donna, aggredito il padrone di casa e lo hanno ammanettato a un mobile. Volevano le chiavi della cassaforte. Hanno cercato di farsele consegnare, hanno rovistato nei cassetti, ma poi si sono dileguati dopo aver afferrato un borsello contenente 15mila euro in contanti, i soldi con cui l’uomo avrebbe dovuto pagare lo stipendio ai dipendenti. Sull’episodio sono in corso indagini del commissariato Posillipo della Polizia di Stato.