Sciopero allo stabilimento Leonardo: «Dismissione a Giugliano incomprensibile»

«Piena adesione dei lavoratori dello stabilimento Leonardo di Giugliano allo sciopero di quattro ore e alla manifestazione promossa dalle Rsu Fim Fiom e Uilm contro la decisione, annunciata dall'azienda, di trasferire al sito del Fusaro tutte le attività. Di fronte ad una crescita esponenziale dei volumi produttivi del settore la dismissione del sito di Giugliano ci appare del tutto incomprensibile. Al contrario, ci sono tutte le condizioni non solo per mantenere le attività a Giugliano, ma anche per determinare un processo di crescita». Lo dichiarano Rosario Rappa e Nicola Ricci, segretari generali di Fiom Napoli e Cgil Napoli e Campania.

«Abbiamo chiesto unitariamente al prefetto di Napoli un incontro urgente - aggiungono Rappa e Ricci - al fine di creare, coinvolgendo la Città metropolitana e la Regione, un fronte politico che intervenga su Leonardo allo scopo di fermare la decisione assunta dall'azienda. In questa direzione si sta muovendo anche il sindaco di Giugliano il quale, incontrando il sindacato nel corso della manifestazione, ha ribadito 'la totale indisponibilità a seguire un processo di chiusura che depaupererebbe il tessuto industriale del territoriò. Sulla vicenda si registra anche una interpellanza ai ministri Di Maio e Guerini di alcuni deputati campani».