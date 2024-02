Una donna di 39 anni, di Fisciano, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri, in via Fratelli Cervi, a pochi passi dal rione popolare di Scampia, a Napoli. L'accusa mossa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagata, che risulta nota per alcuni precedenti, era stata notata dai carabinieri della stazione locale durante un normale controllo di routine, per le strade del quartiere.

I primi sospetti sono emersi verificando il comune di residenza della donna, nella Valle dell'Irno, rispetto al luogo dove la stessa si trovava in quel momento. Il suo comportamento sospetto ha spinto, tuttavia, gli inquirenti ad effettuare un controllo personale e maggiormente approfondito. L'attività ha fornito esito positivo, in quanto la 39enne aveva in tasca cinque dosi di eroina, tre di cobret ed una di crack.

La donna è stata così arrestata e trasferita nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, dove è in attesa di giudizio. Nelle prossime ore comparirà dinanzi al giudice per il rito per direttissima. La posizione della donna sarà approfondita, nel prosieguo delle indagini, per stabilire le ragioni del perchè si trovasse in una zona dove non si contano più i blitz e gli arresti fatti ed eseguiti per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'ipotesi è che la donna si fosse recata nel napoletano per rifornirsi di droga, da rivendere successivamente nella provincia di Salerno.

Anche quest'ultima ipotesi non va del tutto scartata, dato che negli anni diverse attività investigative hanno dimostrato che uno dei maggiori canali d'acquisto di stupefacenti della Valle dell'Irno sia proprio la provincia napoletana, così come quella casertana. La donna, che compierà 40 anni il prossimo mese di marzo, era stata notata all'interno della sua automobile. La droga in suo possesso, di vario tipo, è stata sequestrata per le analisi di rito.