Venerdì 19 Ottobre 2018, 15:56

«Con qualche modifiche la nave sarà perfetta per ospitare i duemila gli atleti e potremo avere le migliore condizioni per preparare e Universiadi». Così il direttore della Fisu per le Universiadi di Napoli 2019 Marc Vandenplas promuove la Msc Opera, nave gemella della Lirica che ospiterà metà del villaggio atleti per i giochi universitari nel porto di Napoli. Vandenplas ha guidato oggi una delegazione della federazione internazionale sport universitari in una visita alla nave ancorata nel capoluogo partenopeo ispezionando le cabine, le aree mediche, le aree di intrattenimento e le zone sportive.Al termine della visita hanno concordato con i dirigenti di Msc l'ottimizzazione di alcuni spazi ma sono rimasti soddisfatti del tour. «È stata una visita molto utile», ha spiegato poi Vandenplas. Durante la visita c'è stata anche una piccola disavventura finita bene: uno dei delegati ha lasciato un trolley sulla banchina del molo. La valigia è stata presa da un ignoto passante che l'ha consegnata al posto di polizia del porto. I delegati hanno apprezzato anche questo gesto in un periodo in cui si preparano anche le misure di sicurezza per le Universiadi. Tra le decisioni prese oggi anche un accordo, che verrà formalizzato prossimamente, grazie al quale tutto il cibo delle cucine delle navi che avanzerà giorno per giorno nel villaggio olimpico verrà donato dalla struttura commissariale per le Universiadi ad associazioni caritatevoli e mense di bisognosi.