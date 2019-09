Fitti abusivi tra Ischia e Procida: maxi blitz e nove denunce

Lunedì 2 Settembre 2019, 11:10

Nove persone denunciate e sanzioni per 20mila euro. È il risultato di un servizio straordinario dei carabinieri della stazione di Procida per il controllo dei flussi turistici e il contrasto degli affitti abusivi. Le nove persone denunciate, tutte incensurate, sono state sorprese tra le isole di Ischia e di Procida, ad aver locato le proprie abitazioni come case vacanze senza alcuna autorizzazione e senza aver comunicato all'autorità di polizia i nominativi degli ospiti.Nell'ambito dello stesso servizio, grazie all'impiego delle motovedette dell'Arma, i militari hanno controllato 110 imbarcazioni e 490 persone. Sei le persone sorprese ad ancorare i propri natanti in aree marine protette e dal delicato ecosistema. Mentre 47 sono state le sanzioni applicate per violazioni alla normativa sul diporto per un totale di circa 20mila euro. Infine sono stati trovati tre marinai assunti in «nero» su un'imbarcazione destinata al tour delle isole.