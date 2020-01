Napoli, fiume d'acqua su via Maddalena: paura tra i residenti

Paura in via della Maddalena, nel centro storico di Napoli dove, questa mattina, i residenti non sono riusciti a uscire dalle proprie abitazioni. La strada era diventata un fiume d'acqua, infiltrandosi nelle abitazioni al piano terra, nei garage e negli scantinati ma, soprattutto, rendendo quasi impraticabile sia la circolazione dei veicoli che il passaggio dei pedoni.



L'invasione dell'acqua, proveniente dal sottosuolo, è avvenuta all'altezza dell'incrocio con vico Dattero ed è cominciata intorno alle 6 del mattino con inflitrazioni così violente da allagare l'intera carreggiata in meno di un'ora. «I residenti hanno segnalato i primi disagi notando le abbondanti fuoriuscite di acqua dal manto stradale e ho allertato subito il servizio Abc del Comune per un intervento urgente» racconta Armando Simeone portavoce del Comitato 'Lenzuola bianche'. Sul posto, sono intervenuti i tecnici del servizio specializzato nella gestione e manutenzione delle condotte dell'acqua coadiuvati dalla polizia municipale che ha interdetto il traffico veicolare e proceduto alla rimozione delle auto in sosta.

«L' invasione dell'acqua in una zona mercatale e ad alta densità di popolazione come questa rende necessario un sopralluogo di controllo del sottosuolo - afferma Simeone - dobbiamo pensare che sarebbe potuto accadere in orari diversi, con la strada affollata di auto e persone e in condizioni che avrebbero comportato maggiori rischi quindi chiediamo che si accerti la sicurezza delle condotte».

Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti dei tecnici dell'Abc che hanno individuato un tratto di tubature rotto da cui è fuoriuscita l'acqua e che, molto probabilmente, è stata danneggiata dal passaggio continuo di mezzi veicolari molto pesanti. Nel pomeriggio si dovrebbe concludere l'intervento di sostituzione della condotta danneggiata e sarà riattivata l'erogazione di acqua nella zona che è stata chiusa dalle prime ore del mattino per consentire le operazioni dei tecnici. «L'intervento potrebbe durare ore dal momento che si tratta di sostituire un pezzo di 5 metri perciò ho richiesto l'allestimento di almeno due beverini da cui prendere l'acqua considerando il gran numero di abitazioni e commercianti in zona» ha concluso Simeone.

