Acque reflue che finivano nel fiume Sarno e assenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, anche se queste ultime erano state richieste dai titolari e potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Per questi motivi un'industria che si occupa di produzione di dolci e alimenti con sede a Striano è stata sequestrata dai carabinieri del Noe su disposizione della procura di Torre Annunziata.

La ditta produce frutta candita e dolciumi in genere ed è posizionata nei pressi del fiume Sarno. La misura cautelare è scattata dopo una serie di indagini. Nel corso delle attività ispettive condotte dal Noe di Napoli, a partire dal mese di febbraio, è emerso che l'azienda effettuava lo scarico delle acque reflue industriali, derivanti dal ciclo produttivo e dalla pulizia dei piazzali, nel fiume senza una idonea preventiva depurazione ed esercitava l'attività, all'interno di un capannone di circa 22.000 metri quadrati, in assenza delle previste autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Rispetto a quest'ultimo punto, però, va aggiunto che i titolari dell'azienda hanno da tempo chiesto l'autorizzazione al Comune e sono in attesa della certificazione, il cui arrivo potrebbe sanare la questione e consentire loro almeno di mettere in regola tale aspetto. Nel corso delle investigazioni, dopo l'analisi delle acque di scarico effettuate dall'Arpac, i militari hanno appurato, inoltre, il superamento di vari parametri di legge relativi a solidi sospesi, alluminio e ferro.

Tutte circostanze che hanno indotto il pm della procura di Torre Annunziata a procedere al sequestro dello scarico delle acque reflue e dei camini dell'opificio. Il valore del sequestro ammonta a circa 400.000 euro. La ditta era chiusa da qualche giorno a causa della crisi derivante dall'emergenza coronavirus. Gli impiegati e gli operai avevano ottenuto la cassa integrazione e la produzione si era fermata. Il controllo ed il relativo sequestro da parte delle forze dell'ordine, dunque, per adesso non incidono sulla produzione, che comunque in passato è stata molto ampia. L'azienda, infatti, è conosciuta per essere stata capace di esportare i propri prodotti in tutto il mondo, da diversi decenni. I titolari, ora, possono mettersi in regola, provvedere ad eliminare gli illeciti ravvisati dalla magistratura e dai carabinieri e chiedere il dissequestro della struttura.

In modo particolare, l'azienda ora punta ad ottenere la certificazione già richiesta per le emissioni in atmosfera e finora non concessa a causa di ritardi burocratici, ma anche le altre inadempienze dovranno essere sanate, per fare in modo che la produzione possa ripartire. I carabinieri, comunque, stanno intensificando le indagini proprio sugli opifici che lavorano alle falde del Sarno.

