Flop differenziata, stangata ai bar del salotto buono di Napoli: multato anche il Gambrinus

Martedì 20 Agosto 2019, 08:00

Dopo aver eseguito controlli a tappeto nel rione Vasto, la polizia municipale è passata ai sopralluoghi sulla raccolta differenziata anche nei luoghi turistici. Punto di partenza piazza Trieste e Trento dove si sono concentrati gli agenti dell'unità operativa Vomero, che si sta occupando delle verifiche sull'intero territorio cittadino. Gli uomini al comando del capitano Gaetano Frattini, che in questo momento ricopre il ruolo di comandante del Corpo in sostituzione di Ciro Esposito, hanno proceduto a verifiche sugli esercizi commerciali per controllare il rispetto della separazione dei rifiuti.