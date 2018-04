Napoli, pochi genitori in piazza per Nico: una delegazione incontra l'assessore Palmieri

Mercoledì 18 Aprile 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 13:33

Sono un centinaio i genitori scesi in piazza stamattina a Napoli per dire «no allo sballo» della movida notturna e chiedere un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L'obiettivo è sollecitare l'approvazione di un'ordinanza, sulla scorta di un documento già redatto dai manifestanti, che regolarizzi l'utilizzo dell'alcol coinvolgendo anche i gestori dei locali. Il corteo ha sfilato da piazza Matteotti, attraversato via Medina per raggiungere Palazzo San Giacomo, dove una delegazione dell'associazione «Donne per il sociale» - promotrice della protesta - è stata ricevuta dall'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri, che farà le veci del sindaco de Magistris, a Roma per impegno istituzionali.Il numero dei partecipanti è di gran lunga minore rispetto alle migliaia di adesioni che i sostenitori della manifestazione avevano ricevuto nei giorni scorsi. In strada anche rappresentanti di altre associazioni, forze politiche come la Lega, e Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, il ragazzo accoltellato da una babygang lo scorso dicembre in Foria.