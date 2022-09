Napoli, flop professioni sanitarie: ai test 500 iscritti in meno

Dopo il boom di domande per Medicina, netta flessione di iscritti ai test d'ingresso per Professioni Sanitarie all'Università degli Studi Federico II. Allo scoccare di mezzogiorno di ieri (scadenza fissata dal bando) sono arrivate solo 2.440 domande per il test d'ingresso che si terrà in presenza il 15 settembre. La triennale, scelta spesso come piano B per coloro che non riusciranno a entrare a Medicina, registra 500 domande in meno rispetto allo scorso anno (-18%) quando a iscriversi furono in 2.940, che già si registrò una lieve flessione (-3%) rispetto ai 3.025 del 2020.

Sebbene ci siano molte richieste negli ospedali di tutta Italia, in particolare di infermieri che con questo ambito corso di laurea possono formarsi e cui è assegnato il maggior numero di posti messi a bando, quest'anno c'è stato un forte calo che sarà motivo di riflessione per l'ateneo federiciano. Uno dei motivi che forse ha spinto altrove è il numero invariato di posti a disposizione (895) tra cui 420 Infermieristica, 40 Infermieristica pediatrica, 60 Ostetricia, 70 Fisioterapia, 32 Logopedia, 25 Dietistica, 55 Tecniche di laboratorio biomedico, 12 Tecniche di neurofisiopatologia, 40 Tecnici di Radiologia, 35 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le prove per Professioni Sanitarie si terranno in presenza il 15 settembre.



Intanto, martedì alle 9 inizierà il riconoscimento dei 4.852 candidati per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia tecnologica che l'ateneo federiciano per la prima volta disloca in due plessi differenti e anche distanti tra loro, visto il gran numero di iscritti e le regole anti Covid ancora vigenti: i nati fino al 24 giugno 2000 nelle aule del Complesso universitario di via Nuova Agnano 11, mentre i più giovani, dal 27 giugno 2000 in poi, nelle consuete aule del Complesso universitario di Monte Sant'Angelo in via Cinthia. In lizza 660 posti, il candidato più anziano ha compiuto il 26 aprile 73 anni mentre il più giovane compirà 16 anni il 2 dicembre ed è sicuramente iscritto al quarto anno delle superiori e questo sarà un test senza possibilità di validità per una futura iscrizione, mentre dal prossimo anno la norma firmata dal ministro Messa lo permetterà.



All'atto dell'identificazione e dell'accesso in aula, sara consegnata a ciascun candidato una mascherina di tipologia FFP2 o FFP3, sostitutiva di quella propria, che dovra essere obbligatoriamente indossata per tutta la durata di svolgimento della prova. C'è ancora tempo per la presentazione delle domande di ammissione a pochi corsi a numero programmato per l'anno accademico 2022/2023. Alla triennale Biologia della Salute che mette a bando 450 posti si sono iscritti in 1.342 e le prove si terranno a distanza domani, quindi saranno i primi a partire. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto (180, 253 e 87 i posti per le tre tipologie di corso) sono arrivate 587 domande con prova prevista per lunedì a distanza.



Per Chimica e Tecnologia farmaceutiche e Farmacia 625 domande per rispettivamente 120 e 300 posti e prove mercoledì a distanza, per Scienze e Tecniche Psicologiche 1 672 domande per 400 posti e prova a distanza il 12 settembre, mentre Viticoltura ed Enologia scade il 13 settembre con prova il 21 per 40 posti, Scienze della Nutrizione umana scade il 16 settembre con prova il 22 per 60 posti, Culture digitali e della Comunicazione scade domani con prova il 12 per 500 posti.