Napoli, follia gioco d'azzardo: per il welfare si spende meno

Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:30

L'ammontare dei soldi sborsati per giocare d'azzardo a Napoli e provincia supera di gran lunga il totale delle spese correnti sostenute dai Comuni per garantire i servizi fondamentali ai cittadini. È un dato che ha dell'incredibile, quello che emerge da un'indagine condotta dal docente universitario Domenico Vistocco per conto della Fondazione anti-usura Exodus '94. Nel 2017 le slot machine, le scommesse e le varie lotterie hanno divorato quasi quattro miliardi di euro: una cifra nettamente superiore ai due miliardi e 343 milioni che le amministrazioni hanno dovuto sborsare per far funzionare trasporti, scuole e altri servizi di fondamentale importanza.