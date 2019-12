Lungo è l'elenco di tutti gli interventi previsti con i fondi del patto per Napoli, almeno di tutti quelli fino ad ora attivati e messi in fila dal Comune di Napoli. La previsione di utilizzo di 250 milioni si manifesta sotto forma di soli 32 milioni utilizzati fino ad ora, il 13 per cento, briciole.

LEGGI ANCHE Concerto annullato, vertice al Comune di Napoli: «Cortocircuito amministrativo, l'evento si farà»

LA BUROCRAZIA

I documenti ufficiali (a disposizione sulla pagina web di palazzo San Giacomo) raccontano solo la porzione formale della vicenda, non spiegano i dettagli di ogni singolo percorso, non consentono di scoprire se dietro questo apparente clamoroso ritardo nell'utilizzo dei fondi ci sono distrazioni da parte del Comune o se si tratta semplicemente della maledetta burocrazia che rende difficile ogni passaggio e fa allungare a dismisura i tempi di ogni attività pubblica. Resta, però, l'amara sensazione di sconfitta per quel mare di denaro che è stato versato nelle casse dell'Amministrazione napoletana nel mese di agosto del 2016 e che resta ancora lì, in attesa di un utilizzo reale.

LA GALLERIA

Siamo andati a pescare i faldoni delle spese del Patto per Napoli perché proprio in quel gruppo di interventi era compreso il restauro delle facciate della galleria Vittoria: domenica scorsa le impalcature che la ingabbiano da quasi cinque anni sono state centrate da un'auto che ne ha provocato il collasso. Rimettere in sesto i tubi innocenti è stata un'operazione lunga e difficile (ma fortunatamente rapida) per il Comune. Però tutti i napoletani si sono chiesti: com'è possibile che dal 2015 ad oggi la galleria sia rimasta ingabbiata? La parte fondamentale del ritardo è tutta in carico al Comune di Napoli che, fino al gennaio del 2018 non è stato in grado di garantire il restauro alle facciate monumentali di quel tunnel d'inizio 900. Poi 23 mesi fa la decisione: usiamo i soldi del Patto Per Napoli. Procedure per la progettazione partite con celerità, poi il nuovo black out che ha inspiegabilmente bloccato il restauro fino a data da definirsi perché il Comune non ha idea di quando inizieranno gli interventi.

LE SCUOLE

In primo piano, sul fronte dei fondi del Patto per la città, ci sono state le scuole di Napoli che hanno bisogno di poderosi interventi di revisione. Quasi tutti i progetti collegati agli istituti scolastici stanno andando avanti, c'è solo un fronte che lascia un pizzico di preoccupazione, quello del censimento per il rischio sismico delle strutture dove i bambini vanno a studiare ogni mattina. Secondo la documentazione ufficiale di Palazzo San Giacomo che, però, è ferma allo scorso giugno, non c'è stata nessuna iniziativa per verificare la tenuta antisismica delle scuole: degli undici milioni messi da parte non è stato utilizzato nemmeno un centesimo. Il dettaglio di non secondaria importanza è che, secondo l'amministrazione napoletana, il censimento si sarebbe dovuto concludere a dicembre del 2019 cioè fra due settimane.

I TRASPORTI

Grande attenzione alla mobilità, fra i progetti del patto per Napoli. Già interamente investiti i 23 milioni destinati alla Linea 6 della Metropolitana, al palo molte altre operazioni che pure sarebbero importanti. Degli otto milioni previsti per il completamento della stazione di piazza Municipio, con la realizzazione del percorso archeologico, non ne risulta speso nemmeno uno; anche i 42 milioni da investire per il collegamento fra la futura stazione Capodichino della Linea 1 e piazza Di Vittorio, sono intatti nelle casse di Palazzo San Giacomo; per la stazione Materdei della Metro che ha ottenuto stanziamenti per un totale di 6,9 milioni, sono stati spesi appena 29mila euro. C'è, infine, il caso della linea di bus rapidi per la quale l'anno scorso, di questi tempi, Palazzo San Giacomo ha ottenuto un finanziamento da 40 milioni di euro. Dopo più di un anno non c'è nessuno sviluppo sul fronte di quel percorso che dovrebbe collegare, con corsie tutelate e tragitti velocissimi, l'area Est della città con piazza Garibaldi. C'è qualche progetto da ammirare, ma nulla ancora di certo, così i 40 milioni restano fermi lì, in attesa di svolte.

GLI EDIFICI

Proprio Palazzo San Giacomo dovrebbe essere rimesso in sesto con i denari del patto firmato nel 2016 fra Matteo Renzi e Luigi de Magistris. Cinque milioni per restituire splendore all'edificio che ospita gli uffici centrali dell'Amministrazione, fino ad ora speso il dieci per cento per la progettazione. L'avvio dei lavori per adesso non è ancora stabilito. Ci sono anche dei soldi per la sede dell'archivio comunale di Salita Pontenuovo: sono lì da un anno preciso pronti per il restyling della struttura. Peccato che nel frattempo ci sia stato un blitz del nuovo soprintendente agli archivi, Capone, che ha umiliato il Comune: lavori urgenti, cosa aspettate?

Ultimo aggiornamento: 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA