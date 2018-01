Ha borseggiato una anziana di Formia carpendone bancomat e codice facendo con esso spese e prelievi per oltre duemila euro. Si tratta della sorella di «Genny la Carogna» l'ultrà del Napoli salito alla ribalta della cronaca per aver mantenuto in scacco e trattato con le forze dell'ordine durante la partita all'olimpico dopo il ferimento di Ciro Esposito. D.T.F. 44 anni di Napoli è stata denunciata per furto dagli agenti del commissariato di Formia insieme alla complice C.G. di 42 anni. Dopo aver sottratto la borsa alla 87enne, hanno approfittato per fare spese e prelevare contanti. Proprio le immagini registrate dalle telecamere di alcuni bancomat hanno permesso di immortalare le due donne e la targa dell'auto su cui si muovevano. A quel punto gli agenti diretti dal vice questore Paolo Di Francia hanno potuto chiudere il cerchio attorno alle due denunciandole per furto.

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA