Giovedì 20 Dicembre 2018, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul caso del pronto soccorso all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli chiuso ieri per la presenza di formiche «credo che l'Asl Napoli 1 farà un esposto alla Procura della Repubblica per venire a capo di episodi che sono più che sospetti». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.«Io ho visto un'immagine - ha aggiunto De Luca - di un cestino con le formiche. Ma le formiche d'inverno stanno al riparo sottoterra quindi sarà bene che l'Asl cominci a mobilitare i carabinieri e la Procura della Repubblica perché le formiche non esistono, esistono altre cose, mi pare evidente».