Forza il posto di blocco della Polizia Locale innescando un inseguimento che si è concluso due chilometri dopo, con un incidente stradale tra la vettura del fuggitivo e un autobus di linea, per fortuna senza provocare danni a persone: i passeggeri, infatti, erano appena scesi.. L'inseguimento è iniziato in via Agnano Astroni ed è terminato dopo diversi chilometri. L'uomo, risultato con diversi precedenti penali, è risultato senza patente di guida.Ieri sono state 2517 le persone sottoposte a controlli dai 377 agenti della Polizia Locale di Napoli nell'ambito delle verifiche anti contagio. Di questi 1479 erano a bordo di veicoli. Le pattuglie hanno verbalizzato 8 persone risultate prive di comprovate esigenze di necessità: per loro una sanzione di 400 euro e la segnalazione all'Asl per l'isolamento fiduciario previsto di un minimo di 14 giorni.